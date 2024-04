A Palermo farò lo storia: Pirlo avvisa gli avversari | Tremano i rosanero: svelate le sue intenzioni

Pirlo a Palermo per fare la storia. L’allenatore della Sampdoria guarda alla prossima sfida e punta i rosanero per un record.

Con 4 vittorie di fila la Sampdoria di Pirlo vola. Una squadra che ha trovato forza nelle ultime settimane grazie all’ex Juventus, che adesso – se prima era distante ben 15 punti – insidia addirittura il sesto posto dei rosanero. Sabato, nel periodo di forma migliore per i blu cerchiati e peggiore, probabilmente, per il Palermo, arriva lo scontro diretto che potrebbe dire tanto sulle ambizioni dei genoani e sullo stato del Palermo.

I siciliani arrivano alla sfida freschi di cambio di allenatore, uno scenario che spesso nelle prime gare può dare una spinta ai calciatori – per fare di più – ma che è anche pericoloso. La Samp è ben rodata, e nelle ultime 4 partite ha recuperato addirittura 9 punti ai rosanero.

La sconfitta di Pisa, che è costata la panchina a Corini, potrebbe aver dato la scossa necessaria ai calciatori, che adesso dovranno fare i conti con una Sampdoria molto motivata. La gara del Barbera di sabato diventa dunque già decisiva.

Pirlo a Palermo per il record: una motivazione in più

Nessuno a Palermo sperava che a inizio del mese di aprile, la gara con la Sampdoria sarebbe diventata uno scontro diretto per il sesto settimo posto. Eppure il terribile mese di marzo, peggio ancora di febbraio, ha portato i rosanero nelle zone basse dei playoff.

Inoltre Pirlo vuole regalarsi un record personale, espugnando la Favorita, visto che sarebbe l’unico allenatore della Sampdoria a vincere cinque partite di fila in Serie B. Quest’anno ha già eguagliato i precedenti detentori del filetto di 4 vittorie, ossia Ventura, Bernardini e Iachini. In caso di vittoria della Samp inoltre, il Palermo e il sesto posto disterebbero appena 3 punti, contro i 15 di inizio marzo. Una motivazione in più per Pirlo, che vuole provare ad agganciare i rosanero prima della volata finale.

Sampdoria, avversario ostico anche in caso di playoff

Come si concluderà questa regular season – per usare un termine cestistico – è impossibile prevederlo. Quel che è certo in questo momento è che la Sampdoria si è candidata fortemente per un posto per i playoff, almeno per i quarti di finale, e che potrebbe rappresentare vista la storia e il blasone, un avversario molto “antipatico” per le fasi a eliminazione diretta.

Il Palermo dovrà provare a ricacciare gli avversari in basso in classifica, anche per evitare possibili incroci nei playoff. Sabato la sfida è già una di quelle che pesano tanto, quando mancano 7 giornate alla fine della stagione.