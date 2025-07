A Milanello è una leggenda, ora va negli Emirati | Offerti troppi soldi: ciao ciao Italia

L’ex fuoriclasse riparte dagli Emirati per rilanciare la propria carriera da allenatore dopo qualche delusione in Italia.

Molti ex campioni del Milan, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, hanno intrapreso la carriera di allenatore, con percorsi diversi e ambizioni comuni. Alessandro Nesta ha iniziato la sua avventura da tecnico in Nord America con il Miami FC, per poi tornare in Italia. Ha allenato Perugia, Frosinone e Reggiana in Serie B, prima di approdare al Monza.

Jaap Stam ha iniziato come assistente all’Ajax e ha avuto esperienze come capo allenatore al Reading in Inghilterra, poi in Olanda con lo Zwolle e infine negli Stati Uniti con il Cincinnati. Gennaro Gattuso, noto per la sua grinta da giocatore, ha intrapreso una carriera da allenatore ricca di esperienze intense. Dopo un esordio in Svizzera e in Serie C con il Pisa, ha guidato Milan, Palermo,, Napoli, Valencia e Marsiglia, per poi diventare commissario tecnico dell’Italia.

Clarence Seedorf ha avuto una breve ma significativa esperienza sulla panchina del Milan, per poi allenare il Deportivo La Coruña e la nazionale del Camerun. Andriy Shevchenko ha ricoperto il ruolo di CT dell’Ucraina, portandola fino ai quarti di finale di Euro 2020. Ha poi avuto una breve esperienza in Serie A con il Genoa.

Hernán Crespo, dopo aver allenato le giovanili del Parma e il Modena, ha trovato successo in Sud America vincendo la Copa Sudamericana con il Defensa y Justicia.

Montagne russe per Pirlo

Andrea Pirlo ha iniziato la sua carriera da allenatore con un’esperienza fulminea alla Juventus Under 23 nel luglio 2020, per essere poi promosso alla guida della prima squadra bianconera dopo soli nove giorni. Al suo esordio in Serie A Pirlo ha subito conquistato due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

Dopo l’esperienza juventina Pirlo si è trasferito in Turchia per allenare il Fatih Karagümrük. Un’esperienza durata meno di un anno, prima di tornare in Italia sulla panchina della Sampdoria, in Serie B. La stagione 2023-2024 è stata difficile portando all’esonero di Pirlo nell’agosto 2024 dopo un avvio di campionato non convincente.

Nuova avventura per Pirlo

Andrea Pirlo riparte dalla First Division League degli Emirati Arabi Uniti: il Dubai United ha ufficializzato la sua nomina a nuovo allenatore. Pirlo ha scelto un progetto ambizioso all’estero. Il club di Dubai punta sul suo profilo di ex campione per tentare il salto di categoria nella stagione imminente.

L’accordo con il Dubai United è ormai definito, chiudendo definitivamente l’ipotesi di un ritorno in Italia. La società emiratina crede fermamente nelle capacità del “Maestro” di costruire una squadra competitiva e di raggiungere l’obiettivo della promozione, affidandogli le redini per guidare il club verso il successo.