A FINE STAGIONE MI RITIRO | Questa volta lo ha deciso e non si torna indietro: dopo 500 presenze in Serie A si godrà la pensione

Notizia che fa commuovere il mondo del calcio e soprattutto la nostra Serie A: un grande protagonista ha deciso di ritirarsi ufficialmente.

Il ritiro dal calcio, sia per i giocatori che per gli allenatori, rappresenta un momento di profonda trasformazione. Dopo anni di dedizione, sacrifici e intense emozioni sul campo, si apre un capitolo sconosciuto, carico di incertezze e nuove sfide. Per i giocatori, il ritiro può significare la fine di un’era, e del ritorno alla normalità dopo tanti anni di carriera.

Lo stesso accade agli allenatori, che vista anche l’età più avanzata sono anche forse maggiormente agevolati da questo punto di vista. Accettare la pensione e la fine dell’attività sportiva infatti risulta molto più semplice, forse anche per la voglia di staccare e riposare dopo anni di duro lavoro. A patire di questi addii però spesso sono anche i tifosi e gli appassionati.

Quando questi sono molto attaccati ad un giocatore o ad un tecnico, il suo ritiro può provocare forti emozioni. Ed è proprio questo ciò che accadrà a fine stagione in Serie A. Un grande protagonista, con oltre 500 presenze nel nostro campionato, ha infatti deciso di dire basta, ritirandosi definitivamente dal calcio.

Addio deciso

Lo scorso anno Claudio Ranieri aveva annunciato la fine della sua attività da allenatore. Chiusa la stagione con il Cagliari però dopo alcuni mesi si è tornati a parlare di un suo ritorno in panchina. E la Roma, dopo le grosse difficoltà vissute quest’anno, ha deciso di chiamarlo.

Il tecnico di Testaccio non ha potuto dire di no alla squadra del suo cuore, accettando l’incarico, con ottimi risultati. Tuttavia a fine stagione il suo addio al mestiere di allenatore sarà definitivo. Nonostante le voci che vorrebbero una sua riconferma alla guida della Lupa, Ranieri dirà basta.

La società cerca il suo erede

A fine anno Ranieri però entrerà nella dirigenza giallorossa, e insieme a Ghisolfi e alla famiglia Friedkin sceglierà il prossimo allenatore.

Al momento circolano diverse voci da questo punto di vista, anche se è stato lo stesso Ranieri a smentire tutti i nomi fatti fino ad ora. Possibile dunque che il nuovo tecnico della Lupa sia un nome a sorpresa. Solo nei prossimi mesi ne sapremo di più.