A FINE ANNO TE NE VAI: notte d’inferno per l’Atalanta | Progetto distrutto in mille pezzi

Scoppia il caos in casa nerazzurra, dove una separazione pesantissima a fine anno è stata praticamente già annunciata.

La stagione dell’Atalanta è come spesso accade negli ultimi anni a dir poco eccellente. Sebbene negli ultimi tempi la Dea abbia subito qualche battuta d’arresto, i risultati continuano ad arrivare, per la gioia di tifosi e società.

Ad incombere sulla Dea però come al solito ci sono le decisioni riguardanti il mercato. Tanti calciatori che stanno facendo benissimo infatti sono nel mirino dei top club europei, pronti a mettere sul piatto fior di quattrini per scipparli alla compagine bergamasca. Lookman, Scalvini, Ederson, Carnesecchi e tanti altri.

E a tal proposito di recente è saltata fuori una vera e propria bomba in casa nerazzurra. Uno dei fautori del progetto atalantino infatti saluterà a fine stagione, chiudendo così un lungo capitolo non proprio nel migliore dei modi.

Addio annunciato in casa Dea

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League con il Barcellona, il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ad un certo punto è letteralmente esploso. Ad una domanda postagli sul mercato infatti il mister ha risposto con le seguenti parole. ”Questa cosa del mercato è francamente imbarazzante, io non ho bisogno di regali da parte della società ma è l’Atalanta che deve valutare e farsene a se stessa. Se si vuole pensare al presente e al futuro, se si vuole crescere e migliorare”.

Il tecnico ha poi proseguito. ”Per me, migliorare la squadra è più importante dello stadio rinnovato, del centro sportivo che crescere o della formazione Under 23. Ogni volta che c’è il mercato non ci dev’essere una contrapposizione fra allenatore e società, l’Atalanta deve andare avanti per la sua strada e fare il meglio. Per il presente e per il futuro”.

I Percassi non sono felici

Le dichiarazioni di Gasperini sono sembrate un vero e proprio sfogo, tanto che secondo alcuni, qualora il rapporto con la famiglia Percassi si inclinasse in maniera definitiva, a fine stagione potrebbe arrivare una clamorosa separazione.

Per il momento queste sono solo ipotesi, e non ci sono indiscrezioni, tranne le forti parole di Gasp, su una possibile rottura. Solo i prossimi mesi tuttavia ci diranno qualcosa in più sul futuro dell’allenatore e del club nerazzurro.