85 MILIONI DI EURO, ACCETTI? De Laurentiis ascolta la telefonata per Osimhen: tradimento in Serie A

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro dell’attaccante nigeriano, ancora di proprietà del Napoli ma attualmente in Turchia.

Il Napoli sta vivendo una stagione straordinaria. Dopo aver chiuso la stagione precedente al decimo posto, gli azzurri sono ora in piena corsa per lo scudetto, a sole tre giornate dalla fine. Attualmente, gli azzurri sono primi con 77 punti e 270 minuti da giocare, è a -3 la squadra nerazzurra fresca di vittoria nella semifinale Champions.

Il merito di questa rinascita va attribuito principalmente ad Antonio Conte, che ha portato una mentalità vincente e una disciplina tattica che hanno trasformato la squadra. Conte ha enfatizzato l’importanza di godersi il momento, ma ha anche espresso preoccupazioni riguardo alla mancanza di pianificazione e supporto adeguato all’interno del club.

Tra i protagonisti di questa stagione spicca Scott McTominay, arrivato dal Manchester United per circa 25 milioni. Il centrocampista scozzese ha segnato 12 gol in campionato, diventando il miglior marcatore scozzese in una singola stagione di Serie A dal 1964. Le sue prestazioni eccezionali gli hanno valso il premio di Giocatore del Mese di aprile.

Per conquistare il titolo, il Napoli dovrà affrontare le ultime tre partite contro Genoa, Parma e Cagliari. La truppa di Conte ha l’opportunità di sfruttare il vantaggio di un calendario meno oneroso. In caso di arrivo a pari punti, le nuove regole della Serie A prevedono uno spareggio per determinare il campione.

I numeri di Osimhen

Victor Osimhen ha lasciato un’impronta significativa nella Serie A con il Napoli, disputando 108 partite e segnando 65 gol in campionato. Nella stagione 2022-2023, ha stabilito un record come primo calciatore africano a segnare 26 reti in un singolo campionato di Serie A, superando il precedente primato di Samuel Eto’o.

Osimhen oggi è in prestito al Galatasaray, dove ha raggiunto un nuovo apice nella sua carriera. Ha disputato 37 partite e segnato 33 gol in tutte le competizioni, superando il suo precedente record stagionale. Attualmente è il capocannoniere della Super Lig con 24 reti. Il suo rendimento eccezionale ha consolidato il Galatasaray al vertice del campionato turco.

Futuro ancora in A per il bomber?

Victor Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida esclusivamente per club esteri. Pertanto, qualsiasi squadra italiana interessata, dovrebbe negoziare direttamente con il Napoli. La Juventus, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è fortemente interessata a Osimhen.

Per questo potrebbe presentare un’offerta superiore alla clausola, intorno agli 85 milioni di euro così come riporta “Il Corriere dello Sport”, per convincere il Napoli a cedere il giocatore. Tuttavia, l’ostacolo principale rimane l’ingaggio elevato del nigeriano, che percepisce circa 11 milioni di euro netti a stagione ancora per un altro anno di contratto, ma resta anche da convincere De Laurentis.