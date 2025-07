70 MILIONI DALL’ARABIA: l’attaccante nerazzurro ha detto sì | Tifosi disperati

La Saudi League continua a fare la spesa in Italia a suon di decine di milioni, portando con sé numerosi talenti.

Il mercato estivo sta vivendo un’ondata senza precedenti di movimenti nel reparto offensivo, con numerose squadre alla ricerca di nuovi bomber o pronte a cedere i propri centravanti. Questa fase è caratterizzata da trattative complesse e intrecci tra diversi club.

La Juventus, ad esempio, si è già assicurata le prestazioni di Jonathan David e punta a trattenere Randal Kolo Muani, ma è pronta a cedere Dušan Vlahović, su cui c’è forte l’interesse del Milan. I rossoneri, oltre al serbo, stanno monitorando anche Lorenzo Lucca, gigante in uscita dall’Udinese che piace anche all’Atalanta e alla Roma.

L’Inter ha già chiuso per Ange Bonny dal Parma e cercherà sicuramente un’altra punta per completare il proprio reparto. La Lazio, invece, guarda a Lorenzo Insigne come possibile rinforzo per l’esterno offensivo. Il Bologna, intanto, potrebbe tentare un clamoroso ritorno in Italia per Ciro Immobile.

Il Napoli, dopo la futura cessione di Victor Osimhen, che potrebbe approdare in Turchia, si tufferà sul mercato per un vice-Lukaku e ha messo gli occhi su Rasmus Højlund del Manchester United. Un valzer di attaccanti che promette di rivoluzionare il volto delle squadre in vista della prossima stagione.

Saudi League fa la spesa in Serie A

Il calcio italiano ha visto un significativo esodo di talenti verso la Saudi League, attratti da offerte economiche faraoniche. Giocatori di spicco come Sergej Milinković-Savić, passato dalla Lazio all’Al-Hilal, e Marcelo Brozović, che ha lasciato l’Inter per l’Al-Nassr, sono tra i primi volti noti che hanno abbracciato questa nuova avventura.

Gli ultimi in ordine di tempo sono due protagonisti delle ultime stagioni del calcio milanese. Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter per diventare il nuovo allenatore dell’Al-Hilal, firmando un contratto pluriennale da cifre molto elevate. Lo ha seguito Theo Hernandez che ha lasciato il Milan per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Il nerazzurro lascia la Serie A

L’Atalanta avrebbe accettato una sontuosa offerta dalla Saudi League per Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultima Serie A. La cifra che i bergamaschi incasseranno si aggira intorno ai 67-70 milioni di euro, bonus compresi, realizzando una plusvalenza notevole per il club nerazzurro dopo appena una stagione.

La squadra acquirente è l’Al-Qadsiah, che ha convinto l’attaccante italo-argentino con un contratto faraonico. Per Retegui è pronto un accordo quadriennale da circa circa 20 milioni di euro netti a stagione, cifra che complessivamente potrà superare gli 80 milioni di euro per l’intera durata del vincolo.