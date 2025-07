7 MILIONI PER UNA PARTITA: L’Arabia si “compra” anche Sinner | Addio tennis europeo

Continua la forte espansione dell’Arabia in tutti gli sport.

Negli ultimi anni, l’Arabia Saudita ha avviato una massiccia strategia di espansione nel mondo dello sport, con investimenti miliardari volti a consolidare la propria immagine a livello globale. Non si tratta solo di calcio, dove l’acquisizione del Newcastle da parte del fondo sovrano PIF e l’arrivo di fuoriclasse come Cristiano Ronaldo nella Saudi Pro League hanno fatto scalpore. Il regno punta a trasformare lo sport in un pilastro economico, turistico e geopolitico.

Il progetto “Vision 2030”, promosso dal principe ereditario Mohammed bin Salman, ha tra i suoi obiettivi la diversificazione dell’economia saudita attraverso l’intrattenimento e lo sport. La strategia si traduce in grandi eventi: dalla Formula 1 a Gedda alla Supercoppa Italiana ospitata a Riyad, fino ai tornei di golf del circuito LIV, fortemente voluti e finanziati dal PIF per contrastare i tradizionali circuiti occidentali.

Anche il tennis è diventato un nuovo terreno di conquista. Nel 2024, l’Arabia ha ospitato la Next Gen ATP Finals a Gedda e si prepara a diventare sede stabile di eventi tennistici di prestigio. Si parla anche di una possibile fusione o influenza saudita nei grandi circuiti come ATP e WTA, attraverso sponsorizzazioni e accordi strategici. Il messaggio è chiaro: lo sport è un veicolo potente per costruire relazioni, prestigio e influenza globale.

Tuttavia, questo piano di espansione ha sollevato critiche legate al tema del “sportswashing”, ovvero l’uso dello sport per ripulire l’immagine internazionale del Paese. Ma l’Arabia Saudita, con i suoi capitali pressoché illimitati, sembra determinata a ritagliarsi un posto centrale nello scenario sportivo mondiale.

Six Kings Slam, seconda edizione a Riad

Torna il Six Kings Slam, il torneo di esibizione più ricco del tennis mondiale, confermato per la seconda edizione in Arabia Saudita. L’evento si svolgerà a Riad dal 15 al 18 ottobre 2025 e vedrà protagonista anche Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo e vincitore della passata edizione.

Al fianco dell’altoatesino, scenderanno in campo i migliori del circuito: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz, a formare il gruppo dei “sei re” del tennis internazionale.

Montepremi stellare e grandi nomi

Rispetto al 2024, ci sono alcune novità tra i partecipanti: escono Rafael Nadal (ritirato), Holger Rune e Daniil Medvedev (in calo di forma), mentre entrano Zverev, Draper e Fritz, oggi più competitivi.

Invariato, invece, il montepremi faraonico: 1,5 milioni di euro garantiti a ogni tennista solo per la partecipazione, mentre il vincitore porterà a casa un totale di 7,5 milioni, grazie ai 6 milioni aggiuntivi in palio per il trionfo. Una conferma del potere economico saudita e della volontà di posizionarsi sempre più al centro dello sport mondiale.