60 MILIONI PER IL DIFENSORE: Comolli peggio di Giuntoli | La Juve ha trovato i soldi

La Vecchia Signora continua a lavorare sul mercato per liberarsi dei profili in eccesso e aggiungere nuovi tasselli.

La Juventus, nella sessione di mercato estiva di un anno fa, ha condotto una campagna acquisti decisamente dispendiosa, con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione e puntare in alto. Le cifre spese indicano un investimento significativo.

Tra gli acquisti più onerosi, spicca l’arrivo di Douglas Luiz dall’Aston Villa per circa 51,5 milioni di euro. Un altro colpo importante è stato Teun Koopmeiners dall’Atalanta, costato circa 58,4 milioni di euro, a conferma della volontà di rinforzare il centrocampo con giocatori di qualità.

Per la porta è arrivato Michele Di Gregorio dal Monza con una spesa di oltre 5 milioni. Altri acquisti significativi includono Khéphren Thuram dal Nizza (circa 20,6 milioni), Juan Cabal dal Verona (circa 12,8 milioni) e Nico González dalla Fiorentina, con un prestito oneroso di circa 8,4 milioni di euro.

Complessivamente, la Juventus ha speso oltre 160 milioni di euro per rinforzare la squadra. Alcune fonti parlano di una spesa totale che ha superato i 200 milioni, considerando anche riscatti e bonus. Questo denota una chiara strategia di investimento che però non ha portato ai frutti sperati, anzi la stagione è stata considerata deludente.

Nuovo corso Comolli

Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, la Juventus ha affidato le redini del proprio mercato all’esperienza di Damien Comolli. Il dirigente francese sta lavorando attivamente per sfoltire la rosa e piazzare i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. Tra i nomi in uscita spiccano Kostić, Weah, Mbangula, e soprattutto Dušan Vlahović, la cui cessione potrebbe portare ad alleggerire parecchio il monte ingaggi.

Parallelamente alle cessioni, Comolli sta già operando in entrata. L’attaccante Jonathan David è il primo colpo, e la Juventus è al lavoro per portare altri profili adatti al progetto del nuovo corso. L’obiettivo è costruire una squadra più funzionale e competitiva, bilanciando esperienza e giovani talenti, per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Follia per Araujo?

Ronald Araujo, difensore del Barcellona, ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Nonostante il rinnovo fino al 2031, questa clausola è accessibile ancora per alcuni giorni. Questa particolarità mantiene aperta la porta a un possibile trasferimento estivo, pur generando discussioni tra le parti coinvolte.

L’assenza di offerte concrete al momento suggerisce che il Barcellona voglia mantenere il controllo sul futuro del centrale uruguaiano, sperando di ottenere una proposta adeguata entro la scadenza. Se la Juventus decidesse di pagare questa clausola, considerando che aveva cercato il centrale lo scorso gennaio, si tratterebbe di una spesa che sui social definiscono “pazza” come quelle affrontate un anno fa. Tuttavia, al momento non c’è alcuna trattativa in corso.