60 MILIONI DI EURO: l’Atalanta trema sin dalle fondamenta | L’offerta spacca tutto lo spogliatoio

Scippo pesante in casa Dea: il top player nerazzurro è finito nel mirino di un top club, pronto a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro.

Negli ultimi anni, l’Atalanta si è affermata come una delle realtà più brillanti del calcio italiano ed europeo, grazie a un progetto tecnico solido, una valorizzazione costante dei giovani e un gioco spettacolare. Tuttavia, nonostante i risultati e la crescita del club, la Dea si trova spesso costretta a fare i conti con il mercato, vedendosi scippare molti dei suoi talenti migliori dalle big italiane e straniere.

Giocatori cresciuti nel vivaio o esplosi sotto la guida di Gasperini attirano rapidamente l’attenzione di club più ricchi e prestigiosi. Appena mostrano qualità, vengono puntualmente contesi e, spesso, venduti per cifre importanti. Sebbene queste operazioni rappresentino un’importante fonte di ricavi per la società, rischiano anche di indebolire la squadra e frenare la continuità di un progetto sportivo ambizioso.

Un caso del genere lo abbiamo vissuto lo scorso anno con Teun Koopmeiners, che ha fatto di tutto per andare alla Juventus. Meno recenti poi sono stati gli addii dei vari Hojlund, Demiral, Kessie, Conti, Caldara, Cristante e così via. Purtroppo per la Dea però un’altra situazione simile con tutta probabilità la si vivrà in estate.

Il top player atalantino corteggiato dalle big

Nella stagione attuale uno dei giocatori che è andato meglio in casa Atalanta è senza dubbio Ederson. Il centrocampista sta giocando alla grande, e dopo alcuni anni a ottimi livelli sembra aver fatto il definitivo salto di qualità.

Di conseguenza le big italiane e non solo gli hanno messo gli occhi addosso. Ma per lasciarlo partire la società della famiglia Percassi vuole vedere sul tavolo una mega offerta, da almeno 60 milioni di euro.

Un club corre verso il brasiliano

Come detto dunque Ederson piace a tutti, ma in particolare negli ultimi tempi si è parlato soprattutto di Juventus e Manchester United. Tuttavia il club in vantaggio ad oggi sembra essere un altro.

Stiamo parlando dell’Al Hilal, che come confermato dall’agente del calciatore ha fatto i primi sondaggi su di lui. Ed è ovvio che la compagine saudita non avrebbe alcun tipo di problema ad accontentare le richieste della Dea e del centrocampista.