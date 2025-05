“6 MESI DI SQUALIFICA”: ci rivediamo nel 2026 | Salta tutta la Serie A

Ancora tante polemiche sul mondo arbitrale dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A: chiesto provvedimento duro.

La stagione 2024/2025 della Serie A è stata segnata da numerose polemiche arbitrali, con episodi controversi che hanno coinvolto diverse squadre di vertice. Il VAR, introdotto per ridurre gli errori, è stato spesso al centro delle critiche per decisioni incoerenti e mancanza di uniformità.

La Roma ha lamentato tanti episodi arbitrali controversi, tra cui un rigore non concesso per un fallo su Dybala nella partita contro il Genoa e un altro episodio simile contro il Monza, dove Baldanzi è stato atterrato in area senza che l’arbitro o il VAR intervenissero. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha sottolineato che in nessuna di queste occasioni è stato utilizzato il VAR, nonostante le immagini televisive evidenziassero chiaramente gli errori.

Anche la Lazio ha espresso forti critiche al sistema VAR, chiedendone addirittura l’abolizione. In una partita contro la Juventus, un pugno di Douglas Luiz su Patric non è stato sanzionato, mentre Romagnoli è stato espulso per un intervento duro. Il direttore sportivo ha dichiarato che il VAR ha causato danni incalcolabili alla squadra.

Il Milan ha protestato per un rigore non concesso nella partita contro il Monza, evidenziando la mancanza di coerenza nelle decisioni arbitrali. Questi episodi hanno alimentato il dibattito sull’efficacia del VAR e sulla necessità di migliorare la formazione e la supervisione degli arbitri.

Juventus-Bologna 1-1 e polemiche

Juventus e Bologna hanno pareggiato 1-1 allo Stadium, in una sfida cruciale per la corsa alla Champions League. I bianconeri sono passati in vantaggio al 9′ con Thuram, autore di un preciso tiro rasoterra su assist di Cambiaso. Nonostante due gol annullati per fuorigioco, la Juventus non è riuscita a raddoppiare. Nella ripresa, al 54′, Remo Freuler ha pareggiato per il Bologna, sfruttando una mischia in area. Nel finale, Lewis Ferguson ha sfiorato il gol vittoria per gli ospiti, ma ha calciato alto da posizione favorevole .

Con questo risultato, la Juventus resta quarta con 63 punti, a pari merito con Roma e Lazio, mentre il Bologna segue a 62. Il tecnico bianconero Igor Tudor ha sottolineato l’importanza delle prossime tre partite contro Lazio, Udinese e Venezia per assicurarsi un posto in Champions. Anche l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha evidenziato la competitività della squadra, che affronterà Milan, Fiorentina e Genoa.

Critiche social a Doveri

La partita tra Bologna e Juventus terminata 1-1, ha suscitato polemiche per alcune decisioni arbitrali. In particolare, l’arbitro Daniele Doveri è stato criticato per la gestione di alcuni episodi controversi durante l’incontro. Sui social media, diversi utenti hanno espresso indignazione, chiedendo sanzioni severe per l’arbitro, con alcuni che hanno proposto una sospensione di sei mesi.

E concludiamo con le pagelle della Juventus: Doveri 7,5 – il migliore in campo, prende per mano la squadra nei momenti di difficoltà senza lasciarsi intimidire da sei mesi di squalifica#BolognaJuventus — Loris Giordano (@danoris2110) May 4, 2025

Le critiche si sono concentrate su presunti errori di valutazione e sull’uso del VAR, ritenuto inadeguato in alcune situazioni chiave della partita. La direzione di gara è stata definita da molti tifosi e commentatori sportivi come inadeguata.