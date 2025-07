500mila euro al giorno: il mondo del calcio è IMPAZZITO | Il contratto di Cr7 è il più alto della storia

Non ha intenzione di fermarsi alla soglia dei 40 anni e diventa il calciatore più pagato della storia, Ronaldo caput mundi.

Nel mondo dello sport, le cifre dei guadagni possono raggiungere livelli astronomici, e non è solo il calcio a dominare la scena. Tra gli sportivi più pagati di sempre spicca Michael Jordan, la leggenda del basket, con un impressionante totale di 3,75 miliardi di dollari. I suoi guadagni derivano principalmente da sponsorizzazioni e dal successo del suo marchio.

Al secondo posto troviamo Tiger Woods, icona del golf, con 2,66 miliardi di dollari, seguito da Arnold Palmer, un’altra leggenda del golf, con 1,76 miliardi di dollari.

A completare la top 5 degli sportivi non calciatori più ricchi di sempre ci sono altre due figure di spicco. LeBron James, superstar del basket, si posiziona con 1,7 miliardi di dollari, grazie a contratti faraonici e accordi commerciali. Infine, Jack Nicklaus, un’altra figura storica del golf, chiude la cinquina con 1,67 miliardi di dollari.

Parlando dei calciatori, le cifre sono altrettanto sbalorditive. Cristiano Ronaldo detiene finora il primato come calciatore più pagato di sempre. Seguono Lionel Messi (135 milioni di dollari con l’Inter Miami), Karim Benzema (100 milioni di dollari con l’Al-Ittihad), Neymar (80 milioni di dollari con l’Al-Hilal) e Kylian Mbappé (70 milioni attuali e con un passato al PSG da oltre 600 milioni in 3 anni).

Seconda giovinezza in Arabia per CR7

Cristiano Ronaldo, nato il 5 febbraio 1985, ha compiuto 40 anni e continua a dimostrare una longevità incredibile nel calcio. Dal suo arrivo all’Al-Nassr, ha mantenuto un rendimento elevatissimo. In totale, ha segnato 99 gol in 111 partite, con 74 gol in 77 presenze nella Saudi Pro League. Nella stagione 2024/2025, ha realizzato 25 gol in 30 presenze in campionato.

Nonostante l’età avanzata per un calciatore, Cristiano Ronaldo non sembra voler appendere gli scarpini al chiodo. L’obiettivo dichiarato del fuoriclasse portoghese è quello di continuare a giocare almeno fino ai Mondiali del 2026. Se riuscirà a partecipare, avrà 41 anni, un traguardo straordinario che testimonierebbe la sua dedizione.

Rinnovo mostruoso per CR7

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’Al Nassr fino al 30 giugno 2027, firmando il più ricco accordo nella storia del calcio: 200 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono ulteriori 60 milioni derivanti dai diritti d’immagine. Cifre da capogiro: circa 16,7 milioni al mese, 555 000 euro al giorno, 23 150 all’ora e 386 al minuto.

Arrivato in Arabia Saudita nel 2023, Ronaldo intende chiudere la carriera in Medio Oriente, continuando a inseguire il traguardo dei 1000 gol. Sul proprio profilo social ha scritto: “Stessa passione, stesso sogno. Scriviamo la storia insieme”, segnando l’avvio di un nuovo capitolo col club saudita.