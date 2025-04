5 PUNTI IN MENO IN CLASSIFICA | Dramma Juventus: Tudor lo scopre leggendo il giornale

Brutte notizie in casa bianconera: in classifica arrivano 5 punti in meno. Tudor ha scoperto tutto dalla stampa, rimanendo senza parole.

Da quando Igor Tudor si è accomodato sulla panchina, la Juventus sembra essere tornata a brillare. Ottimi risultati, che lanciano la squadra verso la volata finale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma soprattutto un ottimo gioco offerto, con la grinta dei calciatori, finora sconosciuta, a fare da padrona.

Ed è per questo dunque che la piazza juventina ora sembra essere tornata a guardare il futuro con positività. O almeno è questo ciò che si evince dall’umore dei tifosi, che anche allo stadio adesso sostengono i giocatori, rispetto a quando piovevano solo fischi e contestazione. Allo stesso modo però anche il tecnico croato può sperare in qualcosa di diverso rispetto ad un semplice ruolo di traghettatore.

Quanto fatto fino ad ora lo sta candidando in maniera sempre più seria ad una possibile conferma sulla panchina, cosa in cui l’ex difensore spera fortemente. In questo clima di ritrovata armonia però nelle scorse ore la Continassa è stata scossa da un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che ha lasciato tutti di stucco: la Juventus si ritroverà con ben 5 punti in meno in classifica.

Fulmine a ciel sereno in casa Juve

Le buone prove della Juve sotto la guida di Tudor hanno spinto tanti tifosi e addetti ai lavori a fare dei ragionamenti. Quale sarebbe potuto essere il destino bianconero con il croato in panchina sin da inizio anno?

A togliere questa curiosità ci ha pensato il noto quotidiano Tuttosport, che in pratica con un breve calcolo ha ipotizzato che la Juventus avrebbe avuto almeno 5 punti in più in classifica. Un conteggio nel quale sono inclusi i punti persi con le cosiddette piccole.

Un meno pesante per la Vecchia Signora

Dunque stando sempre a questa teoria di Tuttosport la Vecchia Signora si trova con diversi punti in meno in classifica dopo la scellerata gestione Thiago Motta. Ma c’è di più.

Con Tudor l’ipotesi era anche quella di aver passato il turno in Coppa Italia, e, almeno, di aver superato il playoff di Champions League. Ipotesi e teorie dunque, che però ragionandoci stanno facendo mordere le dita ai tifosi bianconeri.