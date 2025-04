40 milioni di € e CIAO CIAO COMO | Il fenomeno se ne va immediatamente: accordo in Premier League

Brutte notizie in casa lariana: il top player della rosa ha già trovato l’accordo per il trasferimento in Premier League. Arrivano 40 milioni di euro nelle casse del club.

Negli ultimi anni, la Serie A ha visto un progressivo passaggio di talenti verso la Premier League, campionato che attrae sempre più calciatori per prestigio, competitività e possibilità economiche. Molti giocatori, sia giovani promesse che campioni affermati, hanno scelto di lasciare l’Italia per misurarsi con il ritmo intenso e la visibilità internazionale offerta dal calcio inglese.

Solo facendo riferimento alla scorsa estate ad esempio troviamo due esempi chiarissimi. Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, due giovani perni del Bologna dei miracoli che ha raggiunto la qualificazione alla Champions League, si sono trasferiti nel campionato inglese nonostante il forte interesse delle big italiane. Il centravanti olandese è passato al Manchester United, mentre il difensore della nazionale azzurra è passato all’Arsenal.

Detto ciò purtroppo questo fenomeno difficilmente si fermerà a breve, e di conseguenza nella prossima estate dobbiamo prepararci ad altre situazioni di questo genere. Una di queste riguarda il top player del Como, che stando agli ultimi rumors ha già trovato l’accordo con un club d’Oltremanica. Brutte notizie dunque per la società lariana, che però quanto meno potrà incassare la bellezza di 40 mln di euro.

Addio Como

Nella stagione attuale il Como sta giocando alla grande. Di conseguenza diversi elementi della rosa di Cesc Fabregas si sono messi in mostra e sono finiti nel mirino delle big europee.

Tra questi spicca di sicuro Assane Diao, esterno offensivo arrivato solo a gennaio scorso dalla Liga, e che sta facendo impazzire tutti. E come dicevamo in precedenza su di lui c’è forte l’interesse di un club di Premier League, che vuole fare sul serio e accaparrarselo.

Ecco chi vuole il fenomeno del Como

Stando a quanto riportato da TMW il Nottingham Forrest, squadra che sta sorprendendo tutti nel campionato inglese, tanto che è in lotta per la qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, vuole fare sul serio per Assane Diao.

Il club pare intenzionato a mettere sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro. Cifra importante, a cui difficilmente il Como potrà dire di no. Vedremo se l’affare andrà davvero in porto.