30 milioni di stipendio, De Laurentiis è impazzito: il nuovo colpo guadagna più di Cristiano Ronaldo

Il patron del Napoli non si smentisce mai e regala un nuovo colpo ‘da cinema’.

Il Napoli si sta muovendo con decisione per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. I primi obiettivi sono chiari: un difensore, un centrocampista e un attaccante di livello per dare subito forma al nuovo progetto tecnico. Il budget messo a disposizione da De Laurentiis è importante – circa 200 milioni di euro – e l’intenzione è quella di completare almeno sette innesti totali, puntando su nomi di spessore per ben figurare anche in Champions League.

Tra i profili seguiti, spiccano quelli di Jonathan David in attacco e Jakub Kiwior in difesa. L’ex Lille, attualmente svincolato, è la prima scelta per l’attacco: il Napoli ha già messo sul piatto un’offerta da 6 milioni annui per quattro anni più opzione, ma restano distanze su ingaggio e commissioni. Per il secondo si è registrato un primo sondaggio a gennaio e il prezzo fissato dagli inglesi è di circa 35 milioni.

Questi nomi rappresentano soluzioni solide e di valore, ma il vero colpo di mercato resta legato alla cessione di Victor Osimhen. Solo dopo il suo addio si sbloccherà l’assalto a una punta di primissimo livello, il vero fulcro della campagna acquisti estiva. Fino ad allora, il Napoli si muove con strategia, ma è chiaro che il grande botto arriverà solo quando il nigeriano avrà scelto la sua prossima destinazione.

Il sogno prende forma

Kevin De Bruyne al Napoli non è più solo una suggestione estiva, ma una concreta possibilità. Fino a poche settimane fa sembrava fantamercato, oggi è una trattativa in fase avanzata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo è pronto a chiudere l’accordo con il manager del fuoriclasse belga, dando un segnale fortissimo in vista della prossima stagione. Il Napoli vuole ripartire con un nome di caratura internazionale, capace di infiammare la piazza e alzare il livello tecnico della squadra in vista della Champions League.

Aurelio De Laurentiis è determinato a portare a termine l’operazione senza coinvolgersi in aste milionarie. L’incontro decisivo è fissato per mercoledì: sul tavolo ci sarà un’offerta che prevede un bonus alla firma di 10 milioni di euro, un contratto biennale da 5,5 milioni netti a stagione e l’opzione per un terzo anno. Una proposta ambiziosa, costruita su misura per convincere uno dei centrocampisti più forti al mondo a sposare il progetto Napoli.

Un’operazione da top club

La trattativa rappresenta uno sforzo economico importante, ma anche un chiaro segnale della volontà del Napoli di tornare protagonista. Il possibile arrivo di De Bruyne proietterebbe il club in una nuova dimensione, attirando attenzione internazionale e stimolando l’ambizione dell’intera rosa.

È il grande colpo che può trasformare il mercato azzurro: non solo nomi interessanti, ma una vera e propria bandiera del calcio europeo pronta a scrivere una nuova storia sotto il Vesuvio.