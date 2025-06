3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE | Ribaltato completamente il risultato: arriva il comunicato UEFA

Potrebbe arrivare una decisione drastica dalla UEFA per il club che riceverebbe una penalizzazione di tre punti in Champions League.

La stagione appena conclusa della Champions League ha visto introdotto un nuovo formato, sostituendo i tradizionali gironi con una fase a girone unico. Le 36 squadre partecipanti hanno disputato otto partite ciascuna, affrontando avversari diversi, con quattro incontri in casa e quattro in trasferta. Le prime otto classificate si sono qualificate direttamente agli ottavi, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione hanno partecipato ai play off.

Questo nuovo formato ha incrementato il numero totale di partite da 125 a 189, offrendo maggiore spettacolo e coinvolgimento. La fase a girone unico ha visto un totale di 470 gol segnati in 144 partite, con una media record di 3,26 reti per incontro, superando il precedente primato di 3,21 gol a partita stabilito nella stagione 2019/20.

Il totale dei gol segnati è stato di 618 in 189 partite, con una media che è aumentata a 3.27 gol a partita. I capocannonieri sono stati a pari merito Guirassy del Borussia Dortmund e Raphinha del Barcellona, entrambi con 13 reti all’attivo. Seguono Kane (Bayern Monaco) e Lewandowski (Barcellona) con 11 gol.

È stato il Liverpool a chiudere al primo posto la prima classifica generale del girone unico Champions con 21 punti. A seguire Barcellona, Arsenal e Inter con 19 punti ciascuno, mentre il PSG è arrivato alla fase a eliminazione attraverso i play off.

La finale storica

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il Paris Saint-Germain ha conquistato la sua prima Champions League, battendo l’Inter con un clamoroso 5-0. La partita è stata dominata dai parigini fin dai primi minuti: Hakimi ha aperto le marcature, seguito da una doppietta del giovane Doué, che ha brillato con due gol e un assist. Completano il tabellino le reti di Kvara e Mayulu.

Per l’Inter, si è trattato della sconfitta più pesante mai subita in una finale europea. I nerazzurri sono apparsi stanchi e disorganizzati, incapaci di reagire all’intensità del PSG. Il capitano Nicolò Barella ha ammesso: “La delusione più grande è che loro volevano la vittoria più di noi”.

Possibile penalizzazione in Champions

Il Barcellona, protagonista di questa Champions, è nuovamente sotto la lente d’ingrandimento della UEFA per presunte violazioni del Fair Play Finanziario. Secondo quanto riportato da The Times, il club catalano avrebbe classificato erroneamente i proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi come “ricavi operativi”, una pratica non conforme ai regolamenti.

Essendo una recidiva, le sanzioni potrebbero essere più severe rispetto alla precedente multa di 500.000 euro, includendo la possibilità di una penalizzazione in termini di punti nella prossima Champions. Il Barcellona ha risposto alle accuse sottolineando che la UEFA non considera alcune transazioni, come ricavi ordinari, a differenza della Liga spagnola. Il club ha dichiarato di aver completato recentemente un check finanziario biennale e di non essere ancora stato informato delle conclusioni.