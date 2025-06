20 milioni per l’esterno giallorosso, ma i soldi vanno al Milan: primo capolavoro di Igli Tare

Ha già cominciato a lavorare il nuovo ds dei rossoneri che presto potrebbe decidere di fare cassa cedendo un esterno.

Il Milan si prepara a una significativa ristrutturazione della rosa, con diversi giocatori in scadenza di contratto o in procinto di lasciare il club. Tra i nomi più rilevanti figura il capitano Davide Calabria, il cui contratto scade nel 2025, che ha chiuso la stagione in prestito al Bologna. Anche Alessandro Florenzi, alle prese con problemi fisici e un ingaggio elevato, è destinato a lasciare il club alla scadenza del contratto.

L’attacco rossonero potrebbe subire cambiamenti significativi. Luka Jovic non ha convinto pienamente e potrebbe essere ceduto. Tammy Abraham, arrivato in prestito dalla Roma, non ha soddisfatto le aspettative e difficilmente verrà riscattato.

In difesa, Fikayo Tomori potrebbe essere ceduto, con la Juventus e club della Premier League interessati al suo profilo. Il Milan, che ha investito 35 milioni di euro per il suo acquisto, potrebbe valutare offerte adeguate. Anche Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor e Samuel Chukwueze, che non hanno reso secondo le aspettative, potrebbero essere messi sul mercato.

Infine, forse la situazione più ingarbugliata, Rafael Leao è al centro di voci di mercato, con Bayern Monaco e Atletico Madrid interessati al talento portoghese. La sua partenza potrebbe rappresentare una cessione importante per il club che farebbe così cassa.

Risolto il nodo allenatore

Dopo la separazione da Sergio Conceição, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo allenatore per la stagione 2025/2026. La dirigenza, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha firmato un accordo con Massimiliano Allegri, offrendo un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Allegri, già alla guida del Milan dal 2010 al 2014, è considerato la soluzione giusta per riportare esperienza e stabilità tecnica al club. Altre opzioni, come Vincenzo Italiano, sono state scartate così come Antonio Conte che resta alla guida del Napoli.

Niente Roma, resta o cessione all’estero

Le trattative tra Milan e Roma per la cessione definitiva di Alexis Saelemaekers non hanno portato a un accordo. Il Milan ha fissato il prezzo del cartellino del belga tra i 20 e i 30 milioni di euro, cifra che la Roma considera elevata e che ha portato a una frenata nelle negoziazioni. Il club giallorosso ha proposto contropartite tecniche, come Bryan Cristante o Tammy Abraham, ma il Milan ha mostrato scarso interesse.

Saelemaekers ha espresso il desiderio di restare alla Roma, dove si è ambientato bene e ha ottenuto buone prestazioni. Tuttavia, senza un accordo tra i club, il suo futuro rimane incerto. Nel frattempo, il Milan potrebbe valutare offerte da altri club, partendo da un prezzo base di 20 milioni di euro.