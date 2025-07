20 CALCIATORI DEFERITI: colpa di un “coro” a fine partita | Club distrutto in tribunale

Incredibile decisione della giustizia sportiva che ha preso un provvedimento verso tutti i calciatori di una squadra.

La nuova stagione calcistica è ormai alle porte, e molti club si stanno già preparando per il via ufficiale. Alcune squadre hanno già iniziato i loro ritiri pre-campionato, con l’obiettivo di mettere benzina nelle gambe e affinare gli schemi tattici in vista delle prime partite. Il Milan, ad esempio, ha iniziato il ritiro a Milanello il 7 luglio, mentre altri seguiranno nei prossimi giorni.

Tuttavia, l’attenzione di molti appassionati è ancora rivolta al Mondiale per Club, una competizione che sta animando l’estate calcistica e che vede in campo alcune delle squadre più blasonate a livello globale. Il torneo, con la sua nuova formula allargata, sta regalando sfide avvincenti e risultati a sorpresa.

Le semifinali della competizione sono ormai definite e promettono grande spettacolo. A contendersi l’accesso alla finalissima ci sono Fluminense e Chelsea da una parte, e un attesissimo scontro tra Paris Saint-Germain e Real Madrid dall’altra.

Queste sfide di altissimo livello stanno catturando l’interesse di tifosi e addetti ai lavori, mostrando il meglio del calcio mondiale. La conclusione del Mondiale per Club segnerà definitivamente il passaggio alla preparazione per i campionati nazionali, che prenderanno il via nella seconda metà di agosto.

Quando vengono deferiti tutti i calciatori

A volte, non è solo la società ad essere coinvolta in illeciti sportivi, ma i calciatori stessi possono incorrere in sanzioni di massa. Questo accade spesso in episodi di violenza o condotta antisportiva particolarmente gravi che coinvolgono più giocatori della stessa squadra. Un esempio notevole è quello che si verifica a seguito di risse in campo o aggressioni di gruppo.

In casi del genere, il Giudice Sportivo analizza i referti arbitrali e le prove video per identificare i responsabili. Le sanzioni possono variare da pesanti multe a lunghe squalifiche che, se inflitte a più elementi di una squadra, possono seriamente comprometterne la rosa per le partite successive.

41 giornate di squalifica a tutti i calciatori

Il 12 gennaio scorso, dopo la vittoria per 0-2 del Kamarat contro il Giarre nella Promozione siciliana girone C, tutti i giocatori del Kamarat sono stati deferiti dalla Procura Federale. Il motivo? Aver intonato, assieme ai tifosi, il coro: “Chi non salta insieme a noi cos’è? Chi non salta insieme a noi cos’è? E’ un biancorosso, pezzo di me*da”.

Questo coro, ripreso dal capitano e finito sui social, era rivolto ai rivali storici del Gemini. Nonostante la Procura avesse inizialmente chiesto squalifiche più pesanti, un patteggiamento ha ridotto le sanzioni: un totale di 41 giornate di squalifica per i calciatori (3 al capitano, 2 agli altri) e un’ammenda di 1.000 euro per la società.