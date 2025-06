150 MILIONI PER L’ATTACCANTE: Tare prepara il colpo in attacco per vincere subito

Milan tra le società più attive sul mercato, il direttore ex Lazio pronto a rinforzare la rosa in ogni ruolo, c’è un tesoretto.

Il Milan riparte con una nuova direzione tecnica e societaria. Igli Tare è stato ufficialmente nominato Direttore Sportivo, con l’obiettivo di plasmare una squadra competitiva e ambiziosa. Questa scelta segna un nuovo corso per i rossoneri, intenzionati a tornare protagonisti.

Per la panchina, il Milan ha scelto un ritorno d’eccellenza: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, già artefice dello scudetto rossonero nel 2011, è stato richiamato per dare un’impronta forte e vincente. Il suo compito sarà quello di ricostruire una squadra solida e funzionale.

Sul fronte mercato, l’imperativo è rinforzare ogni reparto. Si cercano innesti per fornire ad Allegri una rosa completa e all’altezza delle aspettative. I tifosi attendono con ansia i primi colpi in entrata per dare il via a un nuovo ciclo di successi.

Al centro del progetto tecnico e tattico del nuovo Milan, e con la piena fiducia di Allegri, ci sarà Rafael Leao. Il talento portoghese, nonostante le voci di mercato, è stato dichiarato incedibile e rappresenterà il perno offensivo della squadra, con l’obiettivo di sfruttare al massimo le sue caratteristiche.

Tanti rumors in entrata

Il Milan si conferma tra le società più attive sul mercato, per la porta, il nome di Mattia Perin circola con insistenza come possibile nuovo estremo difensore. La difesa è un cantiere aperto, con diversi profili nel mirino: per le fasce piacciono i terzini Cardona, Udogie, Vanderson e Zinchenko, mentre per il centro della retroguardia si valutano i nomi di Christensen e Süle, entrambi giocatori di caratura internazionale.

A centrocampo, i sogni di mercato si chiamano Luka Modric e Granit Xhaka, due profili di grande esperienza e qualità, sebbene la loro acquisizione sia complessa. Alternative più concrete, ma comunque di alto livello, sono Adrien Rabiot, Samuele Ricci e Jeremy Sohm.

Tesoretto dalle cessioni e mirino sul bomber

Il Milan è in procinto di cedere Alvaro Morata e Malick Thiaw al Como, in un’operazione che porterà oltre 40 milioni nelle casse rossonere. Questo tesoretto di quasi 150 milioni è composto dai quasi 60 milioni (si aggiungeranno anche i bonus) incassati per Reijnders, ai 14 per Kalulu, 3,5 per Pellegrino e 25 per Theo Hernandez.

Sono tanti i profili offensivi accostati al Diavolo, da Lucca a Immobile, passando per Retegui, Vlahovic e Nunez. Tuttavia, il primo nome sul taccuino del club secondo “TMW” sarebbe Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid autore di 20 gol in Liga pur partendo spesso dalla panchina. Il Milan sarebbe pronto a offrire circa 30 milioni per assicurarsi il centravanti norvegese.