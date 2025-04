“15 punti di penalizzazione in classifica”: il calciatore non poteva giocare | RETROCESSIONE MATEMATICA

Grave danno al club, arriva la penalizzazione in classifica di ben 15 punti: il calciatore non poteva essere schierato in campo

Oramai la stagione sportiva si sta per avvicinare, sempre di più, verso la conclusione. I giochi sono ancora aperti e tutto può cambiare. Da un momento all’altro. Anche se non mancano assolutamente i colpi di scena.

Non solo quelli che si verificano in campo, ma soprattutto nelle aule della giustizia sportiva in cui vengono decise le penalizzazioni da infliggere ai club. A stagione in corso ovviamente. Ed è proprio quanto capitato ad una società.

La stessa che ha ricevuto una di quelle notizie che scuotono, non poco, l’ambiente: ben 15 punti di penalizzazione. Un problema non da poco visto che, in questo momento, si trovano in piena zona retrocessione e ad un passo dall’addio dal campionato in cui militano.

Il calcio italiano sta vivendo, ancora una volta, una pagina nerissima in merito alla decurtazione di punti che, inevitabilmente, stravolge la classifica. Un colpo di scena che spiazzano, e non poco, i tifosi ed anche gli appassionati di calcio.

Nuova penalizzazione, ora il rischio c’è: retrocessione ad un passo

Ci trasferiamo in Serie D dove la vicenda che vede come protagonista il club toscano dello Zenith Prato sta catturando l’attenzione degli amanti del calcio. In particolar modo per quanto riguarda la vicenda del tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini. In un primo momento si erano diffuse le voci per quanto riguarda la penalizzazione di 7 punti alla squadra toscana. Anche se un vero e proprio comunicato ufficiale non c’è mai stato.

Segno del fatto che il patteggiamento, con il trascorrere del tempo, si allontana sempre di più. Possibile che l’avvocato della società pratese ed il Procuratore sportivo non siano riusciti a trovare un accordo che potesse soddisfare entrambe le parti. Possibile che nei prossimi giorni venga rivelato il deferimento allo Zenith Prato. Successivamente sarà il momento del processo dove verrà emesso il primo verdetto sulla penalizzazione e su possibili squalifiche al giocatore. A rischio anche i dirigenti ed il presidente.

Penalizzazione pesante in attivo, oramai non ci sono più dubbi: cosa può succedere

Non è da escludere, a questo punto, che il club toscano possa essere penalizzato di almeno 15 punti in classifica. Da scontare, ovviamente, in questa stagione. Soprattutto considerando ogni match in cui il calciatore in questione è stato schierato in campo.

Di ufficiale, ci teniamo a ribadirlo, ancora nulla. Ma se queste voci dovessero essere confermate allora per lo Zenith Prato (che già lotta per non retrocedere) la retrocessione sarebbe garantita. In questo momento lotta per evitare di disputare i playout.