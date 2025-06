100 MILIONI, rifacciamo la squadra: Tare ringrazia, è l’offerta più alto della storia in serie A

È in pieno fermento il mercato del club rossonero che sta cercando di fare cassa per poi costruire una rosa adatta ad Allegri.

Il Milan sta vivendo una fase di profondo rinnovamento, con Igli Tare nominato nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri tornato alla guida tecnica. Questo nuovo corso mira a riportare il club ai vertici del calcio italiano e europeo, attraverso una gestione più oculata e mirata delle risorse disponibili.

Una delle prime mosse è stata la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per circa 75 milioni di euro, bonus inclusi, una somma che contribuirà a finanziare il progetto. Tuttavia, il club deve affrontare anche altre possibili partenze: Theo Hernández è nel mirino di molti club di A e il Diavolo valuta la cessione per evitare di perderlo a zero tra una stagione.

Resta in bilico la posizione di Mike Maignan, anch’egli in scadenza nel 2026, che sembrava ad un passo dal Chelsea ma ad oggi dovrebbe restare rossonero. Mentre Fikayo Tomori è stato accostato alla Juventus, con una proposta di 30 milioni di euro.

Ai saluti anche Yunus Musah che potrebbe trasferirsi al Napoli, dove Antonio Conte lo considera un rinforzo ideale. La trattativa sembrava alla fase conclusiva, ma è arrivata una fumata nera e al momento l’accordo è saltato. Non è da escludere che le parti possano incontrarsi ancora tra qualche giorno.

Il mercato in entrata

Il Milan sta attivamente pianificando il mercato in entrata per la stagione 2025/2026, mirando a rinforzare tutti i reparti. A centrocampo, il grande sogno è l’arrivo a parametro zero di Luka Modric dal Real Madrid, affiancato da possibili obiettivi come Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e Adrien Rabiot reduce dall’esperienza francese.

Per la difesa, il club rossonero valuta profili come Destiny Udogie del Tottenham e Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal per le fasce, e Niklas Süle del Borussia Dortmund per il centro. In attacco, l’esperienza di Ciro Immobile che potrebbe lasciare la Turchia, ma il Diavolo sonda anche opzioni più pesanti quali Dusan Vlahovic della Juventus, Mateo Retegui dell’Atalanta e Darwin Núñez del Liverpool.

Dilemma Leao, super cassa?

Rafael Leão è finito nel mirino del Bayern Monaco, che lo vede come alternativa a Leroy Sané in partenza. Secondo rumors, il club bavarese ha discusso nuovamente il possibile trasferimento del portoghese, ma solo se il Milan dovesse abbassare le pretese considerate finora eccessive.

Il Milan, però, ha fissato il prezzo ad almeno 100 milioni di euro, rifiutando contropartite come Kim o Goretzka, quasi a voler tutelare Leão come incedibile. Al momento la trattativa non è decollata e il funambolico portoghese dovrebbe essere uno dei punti fermi del nuovo Milan di Allegri. Se l’affare dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una delle cessioni più alte della massima serie italiana, seconda solo a Lukaku al Chelsea, ma un record per il club milanese.