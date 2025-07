100 MILIONI PER LAUTARO: Inter, ora i tifosi tremano | Marotta si è rassegnato

Attivo sul mercato il club nerazzurro deve fare attenzione anche a possibili addii illustri. Qualcuno parla del prezzo del capitano.

Gli uomini mercato dell’Inter sono in piena attività per rafforzare la rosa a disposizione di Mister Chivu, con gli arrivi già concretizzati di Ange Bonny, Luka Sučić e Luis Henrique. Tuttavia, parallelamente agli acquisti, l’attenzione è alta anche sul fronte delle cessioni, fondamentali per bilanciare i conti e sfoltire la rosa.

La situazione più delicata riguarda Hakan Çalhanoğlu, la cui partenza sembra sempre più probabile. Il Galatasaray è in pressing, ma anche l’Al-Hilal si è fatto avanti con un’offerta economica molto vantaggiosa per il centrocampista turco. Un altro possibile addio in porta potrebbe essere quello di Yann Sommer, anch’esso accostato al Galatasaray, anche se le richieste economiche dell’Inter al momento hanno frenato la trattativa.

L’Inter sta valutando anche altre uscite per alleggerire la rosa. Kristjan Asllani è finito nel mirino del Betis Siviglia, ma il giovane centrocampista albanese non sembrerebbe del tutto convinto della destinazione spagnola. I giovani Valentin Carboni e Sebastiano Esposito piacciono rispettivamente a Genoa e Fiorentina

Davide Frattesi continua a suscitare l’interesse di importanti club europei come l’Atletico Madrid e il Manchester United. Proprio lo United ha mostrato un sondaggio anche per Marcus Thuram. La scadenza della clausola rescissoria del francese, tuttavia, mette l’Inter in una posizione di forza.

Le parole di Lautaro

Le parole di Lautaro Martinez dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Fluminense hanno fatto molto scalpore, mostrando il suo lato da capitano e leader. “Abbiamo un messaggio chiaro: chi vuole restare deve restare, chi non vuole stare qui deve andarsene”, ha dichiarato senza mezzi termini.

Il capitano dell’Inter ha poi rincarato la dose: “Non farò nomi. Siamo qui per dare il massimo, ma ho visto molte cose che non mi sono piaciute. Sono il capitano, sono il leader del gruppo, quindi devo parlare. Il messaggio è chiaro: chi vuole restare e continuare a lottare per trofei importanti può farlo, altrimenti, arrivederci”.

Il prezzo di capitan Martinez

Alcune recenti rilevazioni posizionano Lautaro Martinez dell’Inter come l’attaccante di Serie A con il valore di mercato più elevato, stimato oltre i 105 milioni di euro. Lo seguono Marcus Thuram e la giovane promessa della Juventus, Kenan Yildiz. In totale, undici giocatori del campionato italiano figurano nella top list europea, tra cui Alessandro Bastoni, Mateo Retegui, Moise Kean e Dusan Vlahovic.

Un’analisi più specifica di “Transfermarkt” focalizzata sugli attaccanti, conferma la leadership di Lautaro con circa 95 milioni di euro, seguito da Thuram (75 milioni). Questa graduatoria evidenzia la netta predominanza dell’Inter nei valori complessivi del reparto offensivo.