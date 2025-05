“100 mila € in prestito dagli strozzini perché ho debiti di gioco”: dopo l’Inter è finito in un tunnel senza fine | Criminalità, azzardo e carriera buttata

Problemi extracalcistici per l’ex giocatore protagonista negli ultimi anni in Serie A. In un’intervista ha ammesso momenti difficili.

Nel corso degli anni, diversi calciatori hanno avuto problemi con la giustizia. Cristiano Doni, ex capitano dell’Atalanta, è stato arrestato nel 2011 nell’ambito dell’inchiesta “Last Bet” sul calcioscommesse, accusato di associazione finalizzata alla frode sportiva. Come riporta “Fanpage”, anche Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, è stato arrestato nel 2012 per lo stesso scandalo. Entrambi sono stati poi prosciolti.

Vincenzo Iaquinta, campione del mondo nel 2006, è stato condannato nel 2018 a due anni di reclusione per detenzione illegale di armi, nell’ambito del processo “Aemilia” contro la ‘ndrangheta. Suo padre, Giuseppe Iaquinta, è stato condannato a 19 anni per associazione mafiosa.

A livello internazionale, Ronaldinho è stato arrestato nel 2020 in Paraguay per uso di documenti falsi e riciclaggio di denaro, trascorrendo oltre cinque mesi in carcere prima di essere rilasciato su cauzione. Il portoghese Ruben Semedo è stato incarcerato nel 2018 in Spagna per aggressione, detenzione illegale e possesso di armi, ricevendo una condanna a cinque anni, poi ridotta a tre.

Il brasiliano Bruno Fernandes de Souza è stato condannato a 22 anni e 3 mesi di reclusione per l’omicidio e l’occultamento del cadavere dell’amante, la modella Eliza Samudio. Dopo quattro anni di carcere, è stato rilasciato in attesa del processo, ma nel 2017 è tornato in prigione per scontare il resto della pena.

La vicenda Nainggolan

Nel gennaio 2025, Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio nell’ambito di un’indagine su un traffico internazionale di droga. Le autorità lo hanno fermato insieme ad altre 18 persone, sospettando un suo coinvolgimento come finanziatore della rete criminale. Ha negato qualsiasi legame con il traffico di droga, affermando: “La gente crede a quello che legge sul giornale, ovvero che io sia il perno in un caso di droga. Ma non esiste alcun legame con la droga”.

Dopo l’interrogatorio, Nainggolan è stato rilasciato, e le accuse di traffico di droga nei suoi confronti sono decadute. Ha ammesso di aver commesso un errore di valutazione nel momento sbagliato della sua vita, ma ha ribadito di non essere coinvolto in attività criminali. Attualmente, il centrocampista belga gioca nel KSC Lokeren-Temse, squadra della seconda divisione belga.

Le parole di Nainggolan

“Certo, continuo a far parlare di me”, ha esordito Radja Nainggolan nell’intervista a Bar Goens, tornando sull’arresto in Belgio. “Non erano loro ad avere bisogno di soldi, ma io. La gente legge che sarei al centro di un caso di droga, ma non c’è alcun legame”.

L’ex calciatore ha poi chiarito il motivo del prestito: “Avevo chiesto 100mila euro a Sekkaki per debiti di gioco e perché i miei conti erano bloccati a causa del divorzio”. Ha così respinto le accuse di coinvolgimento nel traffico di droga, capo di imputazione poi decaduto.