10 GIORNATE DI SQUALIFICA | Sanzione storica e stagione praticamente finita: arriva il comunicato del giudice sportivo

Sentenza storica da parte del Giudice Sportivo, squalifica di dieci giornate nei confronti del calciatore: stagione finita

Il risultato dell’ultimo match di campionato è passato, inevitabilmente, in secondo piano visto che tutti attendevano (anche con una certa ansia) un altro tipo di verdetto.

Ovvero quello riguardante la squalifica nei confronti del calciatore. Lo stesso che si è reso protagonista (assolutamente in negativo) di un brutto gesto nei confronti del suo avversario.

Una vicenda che, nel giro di pochissimo tempo, è diventata virale nel web ed ha scatenato la furia degli utenti ed anche dei sostenitori della squadra. Anche l’allenatore, dinanzi ai media ed in conferenza stampa, ha affrontato l’argomento.

Nel frattempo è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, una sanzione storica per il calciatore: 10 giornate di squalifica. La sua stagione, a questo punto, può considerarsi già conclusa.

Stagione già conclusa, pesante squalifica per il calciatore: il GS usa il pugno duro

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa nelle ultime ore sono stati sentiti in procura Mehdi Dorval e Franco Vazquez, rispettivamente calciatori di Bari e Cremonese. Come riportato in precedenza il risultato della partita è passato in secondo piano (per la cronaca 1-1), visto che l’ex argentino si è reso protagonista di un brutto episodio nei confronti del suo avversario. Un episodio di razzismo che gli ha, inevitabilmente, macchiato la sua carriera come calciatore.

Come denunciato dal tecnico dei ‘Galletti’, Moreno Longo, l’ex Palermo avrebbe rivolto (in più di una occasione) una terribile frase al classe 2001. Lo stesso che, come dimostrato dalle telecamere, è uscito in lacrime dal terreno di gioco consolato dai compagni di squadra. Nelle prossime ore ci sarà il risultato dell’indagine. La possibilità che “El Mudo” possa essere squalificato per dieci giornate è molto plausibile. Ovvero stagione quasi terminata (visto che ne mancherebbero altre due in quel caso).

Frase razzista al calciatore, il club nega: nelle prossime ore la svolta

La Cremonese, dopo il diffondersi della notizia, ha negato che ci sia stato un episodio di razzismo del genere respingendo tutte le accuse. Vazquez, infatti, avrebbe negato di aver rivolto offese del genere al suo avversario come confermato dal direttore generale Paolo Armenia. Discorso diverso, invece, per il Bari che ha alzato la voce. Soprattutto con il suo allenatore: “Ancora queste cose nel 2025, non va bene“.

Questa è la restante parte del comunicato emanato dalla società pugliese: “Esprimiamo solidarietà al nostro Mehdi Dorval. Siamo qui, ancora una volta, a ricordare che lo sport non ha nulla a che vedere con il razzismo. Siamo qui, ancora una volta, a ricordare che questi comportamenti sono intollerabili, sempre. E lo sono ancora di più quando arrivano dagli adulti e da atleti professionisti che dovrebbero essere un esempio non solo sportivo, ma anche e soprattutto umano per i più giovani“.